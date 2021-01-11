Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы

Девятилетний мальчик упал под поезд московского метро, засмотревшись в телефон. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, сотрудники которого проводят проверку по факту инцидента.

Одним из первых к упавшему 9-летнему ребенку бросился старшина Олег Макаров, который несет службу в УВД на метрополитене. С путей быстро сняли напряжение, и полицейский вместе с машинистом прыгнули на пути и подняли мальчика. Он находился между вагоном и платформой.

На место прибыла "скорая помощь", ребенка доставили в больницу.