Новости

Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта 19:42
США ввели санкции против семи украинцев за вмешательство в выборы 19:41
В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники 19:40
Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы 19:38
Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу 19:36
Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну 19:36
В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек 18:44
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" 18:33
В Кургане завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора 18:30
России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора 18:12
После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала 17:48
Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз 17:47
Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов 17:40
Как переносят холода животные Московского зоопарка 17:34
В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке 17:32
В Берлине выразили недоумение в связи с блокировкой аккаунтов Трампа 17:08
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 17:05
Спасение мальчика в московском метро попало на видео 17:00
Вышел трейлер ситкома "Отпуск" с Татьяной Догилевой 16:56
Сниженный роуминг между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года 16:37
В ВОЗ проверят, стали ли летучие мыши источником COVID-19 16:35
В московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка 16:33
Число жертв аварии с военной колонной выросло до четырех 16:30
СК начал проверку по факту обрушения крыши спорткомплекса в Краснодаре 16:29
Два человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
11.01.2021 19:38
Рубрика: Происшествия

Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Девятилетний мальчик упал под поезд московского метро, засмотревшись в телефон. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, сотрудники которого проводят проверку по факту инцидента.

В московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка

Одним из первых к упавшему 9-летнему ребенку бросился старшина Олег Макаров, который несет службу в УВД на метрополитене. С путей быстро сняли напряжение, и полицейский вместе с машинистом прыгнули на пути и подняли мальчика. Он находился между вагоном и платформой.

На место прибыла "скорая помощь", ребенка доставили в больницу.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ДТП с военными под Москвой четверо погибли и десятки пострадали
Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году