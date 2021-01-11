Названы вакансии с самой большой зарплатой в Москве

В Москве составлен рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса "Работа.ру", в январе самое большое жалование предложили зубному технику-керамисту.

Специалист, умеющий изготавливать циркониевые и металлокерамические коронки, может получать до 250 тысяч рублей в месяц. Репетитор по английскому при достаточно серьезной загрузке пополнит свой кошелек на 200 тысяч рублей.

В первую пятерку топовых зарплат вошла также вакансия для мастера по ремонту квартир. Он должен уметь класть плитку, ставить сантехнику, знать малярное ремесло. Такому профи дадут 160 тысяч рублей в месяц. Замкнула рейтинг вакансия бизнес-аналитика, которому предлагают стартовать со 150 тысяч рублей в месяц.