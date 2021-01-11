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11.01.2021 09:50
Рубрика: Происшествия

Рязанский заключенный "заработал" 30 млн рублей с помощью мобильника

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Заключенный одной из исправительных колоний Рязанской области с помощью мобильника обманул людей на 30 миллионов рублей.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимира Макарова. По его словам, осужденный, будучи в исправительной колонии, незаконно пользовался мобильник. С помощью телефона мужчина сумел выманить у доверчивых людей около 30 миллионов рублей.

Также Макаров сообщил, что в 2019 году в колониях изъято 54,7 тысячи мобильных телефонов, а за первые полгода 2020 - 22 тысячи. 65 процентов устройств перехватили при попытке доставить их в места лишения свободы, остальные изъяли у осужденных.

Генпрокуратура поддерживает законопроект, который позволит блокировать абонентские номера, незаконно используемые в пенитенциарных учреждениях.

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