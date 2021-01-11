Рязанский заключенный "заработал" 30 млн рублей с помощью мобильника

Заключенный одной из исправительных колоний Рязанской области с помощью мобильника обманул людей на 30 миллионов рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимира Макарова. По его словам, осужденный, будучи в исправительной колонии, незаконно пользовался мобильник. С помощью телефона мужчина сумел выманить у доверчивых людей около 30 миллионов рублей.

Также Макаров сообщил, что в 2019 году в колониях изъято 54,7 тысячи мобильных телефонов, а за первые полгода 2020 - 22 тысячи. 65 процентов устройств перехватили при попытке доставить их в места лишения свободы, остальные изъяли у осужденных.

Генпрокуратура поддерживает законопроект, который позволит блокировать абонентские номера, незаконно используемые в пенитенциарных учреждениях.