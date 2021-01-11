Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19

Уже с 13 января записаться на прививку смогут работники науки, сферы информационных технологий и связи, представители частных социальных организаций. Также откроется доступ тем, кто занимается операциями с недвижимостью, работает в туристической сфере.

По словам Сергея Собянина, вакцинация стала востребованной в новогодние праздники. На прививочные пункты пришло гораздо больше людей, чем в декабре, когда кампания только стартовала.