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Рубрика: Общество

Собянин: Школу в районе Левобережный откроют к 1 сентября

Текст: Любовь Проценко
Строящуюся школу на севере столицы в районе Левобережный, осмотрел 11 января мэр Москвы Сергей Собянин. В это четырехэтажное здание на 1900 мест на Валдайском проезде, 14/1 к 1 сентября переедут учащиеся школы N 158.

"Все, что нужно для современной школы, здесь есть, - оценил новостройку глава города. Это уникальный объект для всего города и тем более для района, который строился для Минобороны еще по старым проектам и плохо обеспечен социальными. В нем есть реальные проблемы и по школам, и по детским садам". Новая же школа строится по индивидуальному проекту и отвечает самым современным требованиям. Для учащихся начальных классов и старшеклассников в ней предусмотрены отдельные входы, учебные кабинеты оборудованы интерактивным оборудованием. К тому же они поделены раздвижными перегородками, благодаря чему класс в любой момент можно превратить в лекторий или студию для занятий большего количества учеников.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Четвертый этаж целиком отдан под "Умную школу" - образовательное пространство для развития талантов учащихся. Здесь откроются современные инженерные и медицинские лаборатории, оснащенные по стандартам Worldskills кабинеты технологии и IT - полигон с зоной робототехники, где школьники смогут получать практические навыки в сфере естественных наук и технологий и определяться с выбором будущей профессии. Поточные лекционные аудитории и пространство open space помогут старшеклассникам еще в школе почувствовать себя настоящими студентами.

Создаются условия и для занятий физкультурой. Спортивные залы, как и классы, легко трансформируются как для просто физподготовки, так и для любых спортивных игр. Летом же для этих целей и сдачи норм ГТО предусмотрены уличные спортивные площадки, а также современный стадион с трибунами для зрителей. Они будут открыты и для занятий спортом любителей здорового образа жизни из жилых домов по соседству.

Ребята, которые увлекаются искусством, получат в свое распоряжение зал хореографии, фотостудию, а также актовый зал с настоящими театральными креслами, артистическими уборными и кладовыми - его запросто можно трансформировать в конференц-зал со сценой. Будут в новой школе и библиотека с медиатекой, просторная столовая с обеденными залами. Все помещения в равной мере приспособлены для детей с ограниченными возможностями. "Словом, эта школа сделана таким образом, чтобы все дети чувствовали себя здесь комфортно, - сказал Сергей Собянин.

Можно не сомневаться, что возможности, которые открывает новостройка учащимся школы N 158, не останутся невостребованными. Ведь старшеклассники и сейчас могут выбрать обучение по технологическому, гуманитарному, социально-экономическому и естественно-научным профилям. Школа сотрудничает с лучшими вузами столицы, такими как МГТУ имени Баумана, РАНХиГС, МАИ, НИУ ВШЭ и другими. Шестеро из 48 выпускников прошлого года были награждены медалями правительства Москвы "За особые успехи в обучении".

Напомню, что с 2011 года в столице построено 405 зданий образовательных учреждений, из них 110 школ и 295 детсадов. "Не стал исключением и 2020 год, в течение которого система образования получила 36 новых учебных корпусов, - заключил мэр. - На ближайшие три года у нас тоже большие планы - 90 новых школ и детских садов.

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