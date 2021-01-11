Транзитные "Стрижи" и "Ласточки" будут прибывать в Черкизово

Для поездов, проходящих через Курский вокзал, изменится остановка в столице. Временно ей станет станция Черкизово. Подробности рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Изменения вступят в силу с 15 марта 2021 года. Связаны перемены со строительством дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская - Москва-Курская для дальнейшего развития диаметров.

Для удобства пассажиров, поток которых возрастет, на станции Черкизово идет строительство нового вокзального терминала, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции "Локомотив" МЦК.

С середины марта на станцию Черкизово будут пребывать и отправляться 5 пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва - Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново. Будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов дальнего следования, проходящих через Курский вокзал транзитом.

Впрочем, в пассажирских билетах указано место отправления и прибытия составов, путешественникам стоит быть более внимательными.