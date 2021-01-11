Московскую карту "Тройка" будут использовать для оплаты проезда в общественном транспорте по всей стране. Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, до конца года "Тройку" могут начать принимать сразу в нескольких регионах. Прежде всего речь идет о соседней Московской области, Туле и Перми.

"Тройка" будет выгодна пассажирам, которым приходится часто пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Сейчас приходится платить дважды, а то и трижды, а с появлением "Тройки" можно будет выбрать более экономный тариф и записать его на карту. У людей будет меньше контактов с наличными, ведь деньги можно положить на карту через электронный кошелек. "Тройка" также поможет следить за востребованностью маршрутов. Внедрить эту систему поможет Сбер как оператор транзакций. "Наиболее вероятными регионами, где будет внедряться система "СберТройка", будут те, жители которых чаще всего ездят в Москву, - заявили вчера "РГ" в пресс-службе Сбера. - У них отпадет потребность иметь несколько карт для проезда". С этого года "Тройку" намерены внедрить в Пермском крае. В Тульской области она уже работает, а в Подмосковье ее с середины декабря испытывают 500 добровольцев. Они тестируют систему на 2 маршрутах в 50 автобусах.