Участникам МИК одобрены субсидии и гранты почти на миллиард рублей

Решение о поддержке участников Московского инновационного кластера принято городом. Вот, что сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина:

- Субсидии и гранты получат 345 организаций и ИП. Им будет выделено около миллиарда рублей. Самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. По ней уже одобрены выплаты 172 предпринимателям на сумму более 286 миллионов рублей.

Еще одна популярная мера поддержки - субсидия на экспорт. Она дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100 процентов расходов на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию продукции к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж. Максимальный размер компенсации - три миллиона рублей. Выплаты одобрены 85 предприятиям. В общей сложности они получат 117,4 миллиона рублей.

Предоставляет МИК и субсидии на инжиниринг. С их помощью можно компенсировать до 50 миллионов рублей, потраченных на создание или модернизацию продукта. А еще участники кластера могут воспользоваться грантами для возмещения части затрат на комплексные инновационные проекты.

"Подать заявку на получение поддержки можно онлайн - через цифровую платформу i.moscow", - рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Московский инновационный кластер - это платформа для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Среди участников кластера фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.

Работу кластера курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. За последние годы в столице создали целый ряд инструментов поддержки инновационного бизнеса. Правительство Москвы предоставляет компаниям субсидии и налоговые льготы, создает специализированную инфраструктуру для комфортного ведения бизнеса. Кроме того, в городе постоянно проходят образовательные программы для предпринимателей.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.