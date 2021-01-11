В ДТП с военными под Москвой четверо погибли и десятки пострадали

Авария случилась днем в понедельник на трассе М-9, которую в столичном регионе еще называют "Новой Ригой". Трасса связывает Москву с западными районами Подмосковья. Столкновение четырех военных автобусов и гражданского самосвала произошло, когда военная колонна двигалась по территории Красногорского городского округа.

Все предварительные данные говорят о том, что водитель самосвала потерял управление, подъезжая к повороту на деревню Глухово. Скорости и массы грузовика оказалось достаточно, чтобы смять четыре военных автобуса. Они принадлежали Министерству обороны, а конкретно - одному из ведомственных учебных центров, где готовят военных водителей.

В основном, по сведениям источников агентства, в автобусах находились солдаты срочной службы. Их сопровождали также военные, служащие по контракту, и их командиры. Среди погибших и раненых - в основном срочники. Двое человек скончались на месте, еще двое - на руках медиков.

Свидетелями аварии стали десятки проезжавших мимо водителей. Несколько очевидцев посадили пострадавших в свои машины и повезли в ближайшую городскую больницу Красногорска. Туда в общей сложности было доставлено 20 человек.

Подробности аварии и ее причины продолжают устанавливать.