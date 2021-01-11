В Москве пекарню закрыли за ковидные нарушения после Instagram-поста

Пекарню "Греческая Олива" на юго-западе Москвы опечатали за ковидные нарушения после поста в Instagram.

Как сообщает столичное управление Роспотребнадзора, в "Инсте" содержались некие данные о нарушении санитарных требований в пекарне. Поэтому туда отправилась выездная инспекция. Информация из Instagram подтвердилась. Выяснилось, что персонал не контролировал, используют ли гости маски и перчатки. Да и сами сотрудники пренебрегали требованиями режима.

По этим и другим нарушениям составили административный протокол, наложен временный запрет на работу пекарни. Наказание определит суд района Зюзино.