В Москве преступник отобрал автомобиль у его владельца и устроил ДТП

На севере столицы злоумышленник совершил разбойное нападение возле ТЦ, угнал автомобиль и устроил ДТП, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское ГУ МВД.

Инцидент произошел в воскресенье на парковке у магазина на Ленинградском шоссе, 25. Преступник ранил отверткой водителя Suzuki SX4 в кисть руки и уехал на его иномарке. Однако уже через пять минут злоумышленника задержали - он вылетел на встречную полосу и столкнулся с Porsche Cayenne на Петровско-Разумовской аллее.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Раненому водителю Suzuki оказали медпомощь в клинике и отпустили.