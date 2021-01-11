В Москве с 14 января откроется еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса

Власти столицы откроют дополнительно 30 прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, количество пунктов иммунизации в городе достигнет 100.

Ранее глава города отмечал, что медики готовы открыть дополнительные пункты, как только вакцинация станет более популярной. Процедура действительно стала более востребованной после новогодних праздников, поэтому уже с четверга, 14 января, количество прививочных точек увеличится.

К тому же, как ранее сообщалось, расширится и перечень категорий горожан, которым доступна прививка. Как подчеркнул Сергей Собянин, эти решения приняты, чтобы как можно скорее провести вакцинацию и сделать важный шаг к победе над пандемией.