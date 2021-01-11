В Москве скончался психиатр-криминалист Михаил Виноградов

Один из самых известных криминалистов России Михаил Виноградов скончался в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на основанный экспертом Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Михаилу Виноградову было 82 года, он скончался после продолжительной болезни. О дате и месте прощания будут сообщено дополнительно, отмечают представители Центра. Михаил Виноградов в последние годы был одной из самых заметных фигур в отечественной криминалистике, часто приглашался в качестве эксперта по темам, связанным с психологией.

В советское время Михаил Виноградов окончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова. Много практиковал, занимался проблемами военной психологии и психиатрии. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, оказывал медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении.

В 2000-е годы вел параллельную научную и практическую деятельность. В частности, он помогал следственным группам в составлении психологических портретов маньяков. Активно изучал феномен экстрасенсов, получил широкую известность как эксперт шоу "Битва экстрасенсов".