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11.01.2021 15:07
Рубрика: Общество

Вакцинация от ковида. Новые категории москвичей

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Друзья, накануне Нового года я просил Вас не откладывать вакцинацию от COVID-19.

Спасибо, что услышали мою просьбу. В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей.

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Но впереди еще много работы. Чтобы завершить ее в максимально короткие сроки, мы приняли следующие решения.

1. В среду, 13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:

  • научные исследования и разработки;
  • информационные технологии, телекоммуникации и связь;
  • социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);
  • управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;
  • гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

2. В четверг, 14 января 2021 г., начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.

Вакцинация в Москве проводится в ежедневном режиме, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

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