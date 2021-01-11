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11.01.2021 09:21
Рубрика: Экономика

Власти Москвы назвали станции метро, которые откроют в этом году

Текст: Сергей Бабкин

В этом году в московском метро можно будет проехать уже по половине БКЛ. Как сообщает официальный портал мэрии, на кольце в 2021-м откроются 11 новых станций.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Такие планы метростроя связаны с серьезным заделом, который был сделан в последние годы. И теперь в 2021-м введут следующие станции: "Карамышевскую", "Мневники", "Терехово", "Кунцевскую", "Давыдково", "Аминьевскую", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторскую", "Калужскую" ("Воронцовскую") и "Зюзино".

Как уже писала "РГ", в этом году строители рассчитывают завершить проходку всех тоннелей на БКЛ. Таким образом, Большая кольцевая должна полностью замкнуться в 2022 году.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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