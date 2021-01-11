Власти Москвы упростят доступ к госуслугам

Тендер, связанный с хранением персональных данных москвичей, объявлен для совершенствования столичного сервиса госуслуг mos.ru. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе департамента информационных технологий.

В ДИТ отметили, что сейчас mos.ru предоставляет более 370 электронных услуг и сервисов. Часть из них требует заполнения электронных анкет. Пользователям приходится вбивать данные "Тройки", автомобильного номера и других данных, которые они и так оставили на других городских порталах. Теперь же решено упростить заполнение анкет и сделать его автоматическим.

"Ряд сведений содержится в иных государственных системах и используется для электронного межведомственного взаимодействия. Именно эти данные и указаны в техническом задании к контракту, - рассказали в пресс-службе ДИТ. - Все это делает получение государственных услуг и сервисов в электронном виде более удобным: пользователю не нужно каждый раз заполнять заявление или искать способ доставить копию бумажного документа, поскольку все необходимые данные заполняются автоматически из личного кабинета".

В будущем это позволит получать услуги "проактивно", то есть без всяких заявлений. По такому принципу, например, российские семьи получили государственные выплаты на детей.