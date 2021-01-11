Космонавт сфотографировал Южно-Сахалинск с МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Южно-Сахалинск с борта МКС.

Фото стало частью проекта "Новогодняя Россия", в рамках которого автор выкладывает в Instagram снятые из космоса изображения городов.

- Суровый, но прекрасный Сахалин - один из самых отдаленных от столицы уголков России. И он действительно красив той суровой северной красотой, которой больше нигде не встретишь, - написал Кудь-Сверчков.

Он напомнил про географическое положение Южно-Сахалинска, из-за чего местный климат отличается резкими колебаниями температур.

Ранее космонавт снял с борта МКС Читу, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Уфу и другие города нашей страны.