Мэр Якутска приняла решение уйти в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла решение о сложении полномочий в связи с состоянием здоровья.

"Сегодня, 11 января я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий", - написала она на своей странице в Instagram.

Сардана Авксентьева отметила, что принятию решения предшествовали непростые разговоры с семьей и командой. "Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - подчеркнула она.

Несколькими днями ранее она сообщала, что пришлось вызывать "скорую" из-за проблем с сердцем.

Комментируя принятое ею решение, глава Якутии Айсен Николаев сообщил:

"Мы с ней это обсуждали и я ее понимаю. Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа. Вопросы коммунального хозяйства, городского транспорта, социального блока и другие направления требуют от мэра полной отдачи сил. И потому быть главой столицы республики это не только физическое, но и моральное сверхнапряжение. Порою при обсуждении отдельных вопросов развития Якутска наши взгляды не совпадали, но мы всегда находили решение, которое являлось правильным для горожан и самого города".

Сардана Авксентьева была избрана на должность мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она сразу объявила, что ее работодателями являются горожане. Благодаря решениям, направленным на экономию городского бюджета, она обрела известность как "народный мэр".