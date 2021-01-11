Сардана Авксентьева призналась: решению уйти с поста мэра предшествовали непростые разговоры с семьей и командой. "Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - сообщила она.

О проблемах Авксентьевой со здоровьем якутяне узнали осенью, когда она проходила углубленное медицинское обследование в Москве. А несколько дней назад из-за сердечного приступа ей пришлось вызывать неотложку. О поездке в карете "скорой" мэр написала на своей странице в Instagram со свойственным ей юмором: "Вчера вечером мне довелось впервые прокатиться по родному городу с мигалками, сиреной и машиной сопровождения".

В обычных обстоятельствах мэр Якутска и кортеж - понятия несовместимые. Авксентьева чурается излишеств, требует того же от подчиненных и постоянно сокращает затраты на содержание администрации. Благодаря этому она завоевала популярность не только в родном городе, но и в других регионах страны, где якутскую градоначальницу окрестили "чудо-мэром".

Главой Якутска Сардану Авксентьеву избрали осенью 2018-го. Она сразу объявила, что ее команда будет работать исключительно на благо горожан. Не все в команде это поняли, и той же осенью мэр уволила чиновника, по привычке заказавшего за счет муниципалитета два новогодних банкета более чем на миллион рублей.

По ее указанию, были выставлены на продажу принадлежащие городской администрации дорогие внедорожники. На часть вырученных средств учреждено социальное такси для маломобильных граждан. Последней ее инициативой такого рода стало заявление о продаже здания мэрии, на содержание которого уходит 32 миллиона рублей в год, и переезде чиновников в менее дорогие кабинеты. Работа над реализацией этой идеи идет, здание оценено в 560 миллионов.

Став главой Якутска, Сардана Авксентьева сразу объявила, что ее команда будет работать исключительно на благо горожан. И не изменяла этому правилу

До выборов исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Сама Авксентьева согласилась стать его советником на общественных началах, чтобы передать "эстафетную палочку".

Глава Якутии Айсен Николаев пожелал ей скорейшего выздоровления. Комментируя предстоящую отставку, он сообщил: "Порою при обсуждении отдельных вопросов развития Якутска наши взгляды не совпадали, но мы всегда находили решение, которое являлось правильным для горожан и самого города".