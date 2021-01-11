В Хабаровском крае тигр убил охотника

В Ванинском районе Хабаровского края нашли тело молодого охотника, на которого, предположительно, напал тигр.

Погибшего обнаружили возле зимовья в верховье реки Буту. По предварительной версии, он умер 9 января в темное время суток.

"В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа ОМВД по Ванинскому району совместно со специалистами министерства природных ресурсов Хабаровского края и сотрудниками КГКУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий", - сообщили в минприроды края.

Отмечается, что погибший был без оружия. Тигра собираются отловить.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый северный и самый крупный подвид тигра. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Ареал сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморья. Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается 550-580 особей. Около десяти процентов популяции обитает в Китае, то и дело мигрируя в Россию.