В Приморье произошел пожар в природном парке "Хасанский"

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организована проверка по факту возгорания в природном парке "Хасанский", сообщается на сайте ведомства.

Эта территория является особо охраняемой. Парк находится в самом южном районе Приморья у границы с КНР, создан для сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной, имеющих международное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц.

Ранее в соцсетях глава благотворительного фонда "Элемент" Ольга Дымникова сообщала, что пожар полыхал с 7 по 9 января.

Как отмечается в сообщении природоохранной прокуратуры, по результатам проверки будет дана оценка действиям КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" и органов государственной власти Приморского края. При наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.