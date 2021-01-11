В Приморье увеличат количество пунктов вакцинации от COVID-19

В Приморье увеличат количество мест, где можно сделать прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопрос об увеличении пунктов вакцинации сейчас прорабатывается, рассказала зампредседателя правительства края - министр здравоохранения Анастасия Худченко на заседании оперативного штаба.

По ее словам, в край поступили две вакцины - "Эпиваккорона" и "Гаммковидвак". Последняя подходит и для людей старше 65 лет. В первую очередь прививают медперсонал, социальных работников.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посоветовал главам муниципалитетов для организации прививочной вакцинации договориться с местными больницами и предприятиями.

Как заметила Анастасия Худченко, в крае наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если тенденция сохранится, то в конце января часть коек вернут для лечения других больных.

За минувшие сутки в крае был зарегистрирован 231 новый случай коронавируса. Общее количество положительных диагнозов - 31849, выздоровели 23173 человека.