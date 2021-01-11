За сутки в России подтверждено 23 315 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,0% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4646

2 Санкт-Петербург 3004

3 Московская область 1315

4 Нижегородская область 474

5 Воронежская область 392

6 Ростовская область 390

7 Свердловская область 384

8 Красноярский край 316

9 Вологодская область 301

10 Хабаровский край 299

11 Челябинская область 295

12 Пермский край 285

13 Самарская область 279

14 Волгоградская область 263

15 Иркутская область 262

16 Новгородская область 256

17 Саратовская область 251

18 Архангельская область 245

19 Омская область 245

20 Ульяновская область 244

21 Ставропольский край 240

22 Псковская область 239

23 Мурманская область 234

24 Приморский край 231

25 Республика Карелия 230

26 Забайкальский край 229

27 Кировская область 226

28 Тверская область 225

29 Ленинградская область 217

30 Республика Коми 215

31 Тульская область 204

32 Республика Крым 202

33 Калининградская область 198

34 Алтайский край 198

35 Пензенская область 196

36 Ханты-Мансийский автономный округ 196

37 Краснодарский край 193

38 Ярославская область 190

39 Удмуртская Республика 190

40 Брянская область 188

41 Ивановская область 181

42 Белгородская область 181

43 Орловская область 174

44 Курская область 171

45 Астраханская область 170

46 Оренбургская область 170

47 Липецкая область 166

48 Республика Башкортостан 165

49 Калужская область 160

50 Тамбовская область 158

51 Владимирская область 158

52 Республика Дагестан 158

53 Смоленская область 155

54 Тюменская область 154

55 Республика Бурятия 148

56 Новосибирская область 138

57 Сахалинская область 136

58 Томская область 127

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 124

60 Республика Саха (Якутия) 124

61 Рязанская область 123

62 Амурская область 121

63 Кемеровская область 114

64 Курганская область 104

65 Республика Хакасия 99

66 Кабардино-Балкарская Республика 97

67 Севастополь 95

68 Республика Чувашия 91

69 Республика Татарстан 90

70 Республика Калмыкия 89

71 Республика Мордовия 85

72 Республика Северная Осетия-Алания 83

73 Чеченская Республика 82

74 Карачаево-Черкесская Республика 81

75 Республика Ингушетия 76

76 Камчатский край 74

77 Республика Адыгея 71

78 Республика Алтай 64

79 Костромская область 52

80 Республика Марий Эл 50

81 Магаданская область 23

82 Республика Тыва 23

83 Еврейская автономная область 13

84 Чукотский автономный округ 7

85 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 425 269 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,2%

2. Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область 0,3%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область 0,4% За последние сутки подтверждено 436 смертей Москва 75 Санкт-Петербург 42 Московская область 19 Свердловская область 17 Краснодарский край 15 Тульская область 13 Красноярский край 13 Ивановская область 12 Нижегородская область 12 Алтайский край 12 Пермский край 11 Челябинская область 11 Иркутская область 11 Республика Чувашия 10 Воронежская область 8 Ростовская область 8 Новосибирская область 8 Омская область 8 Ленинградская область 7 Ставропольский край 7 Ярославская область 6 Республика Крым 6 Волгоградская область 6 Самарская область 6 Ханты-Мансийский автономный округ 6 Липецкая область 5 Мурманская область 5 Оренбургская область 5 Приморский край 5 Астраханская область 4 Севастополь 4 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Республика Коми 3 Республика Калмыкия 3 Республика Дагестан 3 Удмуртская Республика 3 Пензенская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Тыва 3 Республика Бурятия 3 Магаданская область 3 Белгородская область 2 Калужская область 2 Орловская область 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Башкортостан 2 Республика Мордовия 2 Саратовская область 2 Кемеровская область 2 Забайкальский край 2 Калининградская область 1 Республика Ингушетия 1 Чеченская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Кировская область 1 Республика Саха (Якутия) 1 Сахалинская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 62 273 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 786 человек Москва 6684 Санкт-Петербург 1873 Московская область 1423 Красноярский край 450 Нижегородская область 426 Свердловская область 390 Челябинская область 373 Ростовская область 340 Пермский край 333 Вологодская область 319 Хабаровский край 309 Республика Карелия 298 Ленинградская область 258 Волгоградская область 249 Республика Коми 247 Кировская область 246 Самарская область 246 Архангельская область 235 Ямало-Ненецкий автономный округ 219 Брянская область 215 Ульяновская область 212 Омская область 204 Ханты-Мансийский автономный округ 203 Приморский край 203 Тульская область 201 Томская область 199 Удмуртская Республика 198 Тверская область 197 Чеченская Республика 196 Новосибирская область 189 Калининградская область 186 Ярославская область 184 Иркутская область 178 Саратовская область 173 Оренбургская область 165 Алтайский край 162 Тамбовская область 160 Пензенская область 155 Республика Дагестан 153 Краснодарский край 148 Республика Бурятия 137 Псковская область 135 Кабардино-Балкарская Республика 134 Тюменская область 129 Республика Саха (Якутия) 116 Забайкальский край 113 Кемеровская область 110 Орловская область 104 Ставропольский край 96 Воронежская область 94 Амурская область 93 Сахалинская область 93 Калужская область 92 Республика Башкортостан 86 Республика Чувашия 85 Рязанская область 83 Республика Ингушетия 81 Астраханская область 79 Владимирская область 76 Карачаево-Черкесская Республика 76 Курганская область 76 Республика Хакасия 74 Республика Мордовия 72 Курская область 69 Республика Северная Осетия - Алания 69 Камчатский край 67 Белгородская область 57 Мурманская область 57 Новгородская область 56 Республика Крым 55 Республика Адыгея 48 Ивановская область 44 Севастополь 40 Республика Калмыкия 34 Магаданская область 30 Республика Марий Эл 24 Республика Алтай 19 Республика Тыва 19 Республика Татарстан 18 Липецкая область 14 Смоленская область 12 Костромская область 10 Еврейская автономная область 5 Чукотский автономный округ 4 Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 800 675. В мире более 90 миллионов человек заразились коронавирусом