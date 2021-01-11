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11.01.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 315 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,0% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4646
  • 2 Санкт-Петербург 3004
  • 3 Московская область 1315
  • 4 Нижегородская область 474
  • 5 Воронежская область 392
  • 6 Ростовская область 390
  • 7 Свердловская область 384
  • 8 Красноярский край 316
  • 9 Вологодская область 301
  • 10 Хабаровский край 299
  • 11 Челябинская область 295
  • 12 Пермский край 285
  • 13 Самарская область 279
  • 14 Волгоградская область 263
  • 15 Иркутская область 262
  • 16 Новгородская область 256
  • 17 Саратовская область 251
  • 18 Архангельская область 245
  • 19 Омская область 245
  • 20 Ульяновская область 244
  • 21 Ставропольский край 240
  • 22 Псковская область 239
  • 23 Мурманская область 234
  • 24 Приморский край 231
  • 25 Республика Карелия 230
  • 26 Забайкальский край 229
  • 27 Кировская область 226
  • 28 Тверская область 225
  • 29 Ленинградская область 217
  • 30 Республика Коми 215
  • 31 Тульская область 204
  • 32 Республика Крым 202
  • 33 Калининградская область 198
  • 34 Алтайский край 198
  • 35 Пензенская область 196
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 196
  • 37 Краснодарский край 193
  • 38 Ярославская область 190
  • 39 Удмуртская Республика 190
  • 40 Брянская область 188
  • 41 Ивановская область 181
  • 42 Белгородская область 181
  • 43 Орловская область 174
  • 44 Курская область 171
  • 45 Астраханская область 170
  • 46 Оренбургская область 170
  • 47 Липецкая область 166
  • 48 Республика Башкортостан 165
  • 49 Калужская область 160
  • 50 Тамбовская область 158
  • 51 Владимирская область 158
  • 52 Республика Дагестан 158
  • 53 Смоленская область 155
  • 54 Тюменская область 154
  • 55 Республика Бурятия 148
  • 56 Новосибирская область 138
  • 57 Сахалинская область 136
  • 58 Томская область 127
  • 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
  • 60 Республика Саха (Якутия) 124
  • 61 Рязанская область 123
  • 62 Амурская область 121
  • 63 Кемеровская область 114
  • 64 Курганская область 104
  • 65 Республика Хакасия 99
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 67 Севастополь 95
  • 68 Республика Чувашия 91
  • 69 Республика Татарстан 90
  • 70 Республика Калмыкия 89
  • 71 Республика Мордовия 85
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 83
  • 73 Чеченская Республика 82
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 81
  • 75 Республика Ингушетия 76
  • 76 Камчатский край 74
  • 77 Республика Адыгея 71
  • 78 Республика Алтай 64
  • 79 Костромская область 52
  • 80 Республика Марий Эл 50
  • 81 Магаданская область 23
  • 82 Республика Тыва 23
  • 83 Еврейская автономная область 13
  • 84 Чукотский автономный округ 7
  • 85 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 425 269 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,2%
  • 2. Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область 0,3%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 436 смертей
  1. Москва 75
  2. Санкт-Петербург 42
  3. Московская область 19
  4. Свердловская область 17
  5. Краснодарский край 15
  6. Тульская область 13
  7. Красноярский край 13
  8. Ивановская область 12
  9. Нижегородская область 12
  10. Алтайский край 12
  11. Пермский край 11
  12. Челябинская область 11
  13. Иркутская область 11
  14. Республика Чувашия 10
  15. Воронежская область 8
  16. Ростовская область 8
  17. Новосибирская область 8
  18. Омская область 8
  19. Ленинградская область 7
  20. Ставропольский край 7
  21. Ярославская область 6
  22. Республика Крым 6
  23. Волгоградская область 6
  24. Самарская область 6
  25. Ханты-Мансийский автономный округ 6
  26. Липецкая область 5
  27. Мурманская область 5
  28. Оренбургская область 5
  29. Приморский край 5
  30. Астраханская область 4
  31. Севастополь 4
  32. Тамбовская область 3
  33. Республика Карелия 3
  34. Республика Коми 3
  35. Республика Калмыкия 3
  36. Республика Дагестан 3
  37. Удмуртская Республика 3
  38. Пензенская область 3
  39. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  40. Республика Тыва 3
  41. Республика Бурятия 3
  42. Магаданская область 3
  43. Белгородская область 2
  44. Калужская область 2
  45. Орловская область 2
  46. Кабардино-Балкарская Республика 2
  47. Республика Башкортостан 2
  48. Республика Мордовия 2
  49. Саратовская область 2
  50. Кемеровская область 2
  51. Забайкальский край 2
  52. Калининградская область 1
  53. Республика Ингушетия 1
  54. Чеченская Республика 1
  55. Республика Марий Эл 1
  56. Кировская область 1
  57. Республика Саха (Якутия) 1
  58. Сахалинская область 1
  59. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 62 273 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 786 человек
  1. Москва 6684
  2. Санкт-Петербург 1873
  3. Московская область 1423
  4. Красноярский край 450
  5. Нижегородская область 426
  6. Свердловская область 390
  7. Челябинская область 373
  8. Ростовская область 340
  9. Пермский край 333
  10. Вологодская область 319
  11. Хабаровский край 309
  12. Республика Карелия 298
  13. Ленинградская область 258
  14. Волгоградская область 249
  15. Республика Коми 247
  16. Кировская область 246
  17. Самарская область 246
  18. Архангельская область 235
  19. Ямало-Ненецкий автономный округ 219
  20. Брянская область 215
  21. Ульяновская область 212
  22. Омская область 204
  23. Ханты-Мансийский автономный округ 203
  24. Приморский край 203
  25. Тульская область 201
  26. Томская область 199
  27. Удмуртская Республика 198
  28. Тверская область 197
  29. Чеченская Республика 196
  30. Новосибирская область 189
  31. Калининградская область 186
  32. Ярославская область 184
  33. Иркутская область 178
  34. Саратовская область 173
  35. Оренбургская область 165
  36. Алтайский край 162
  37. Тамбовская область 160
  38. Пензенская область 155
  39. Республика Дагестан 153
  40. Краснодарский край 148
  41. Республика Бурятия 137
  42. Псковская область 135
  43. Кабардино-Балкарская Республика 134
  44. Тюменская область 129
  45. Республика Саха (Якутия) 116
  46. Забайкальский край 113
  47. Кемеровская область 110
  48. Орловская область 104
  49. Ставропольский край 96
  50. Воронежская область 94
  51. Амурская область 93
  52. Сахалинская область 93
  53. Калужская область 92
  54. Республика Башкортостан 86
  55. Республика Чувашия 85
  56. Рязанская область 83
  57. Республика Ингушетия 81
  58. Астраханская область 79
  59. Владимирская область 76
  60. Карачаево-Черкесская Республика 76
  61. Курганская область 76
  62. Республика Хакасия 74
  63. Республика Мордовия 72
  64. Курская область 69
  65. Республика Северная Осетия - Алания 69
  66. Камчатский край 67
  67. Белгородская область 57
  68. Мурманская область 57
  69. Новгородская область 56
  70. Республика Крым 55
  71. Республика Адыгея 48
  72. Ивановская область 44
  73. Севастополь 40
  74. Республика Калмыкия 34
  75. Магаданская область 30
  76. Республика Марий Эл 24
  77. Республика Алтай 19
  78. Республика Тыва 19
  79. Республика Татарстан 18
  80. Липецкая область 14
  81. Смоленская область 12
  82. Костромская область 10
  83. Еврейская автономная область 5
  84. Чукотский автономный округ 4
  85. Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 800 675.

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