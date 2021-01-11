За сутки в России подтверждено 23 315 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,0% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4646
- 2 Санкт-Петербург 3004
- 3 Московская область 1315
- 4 Нижегородская область 474
- 5 Воронежская область 392
- 6 Ростовская область 390
- 7 Свердловская область 384
- 8 Красноярский край 316
- 9 Вологодская область 301
- 10 Хабаровский край 299
- 11 Челябинская область 295
- 12 Пермский край 285
- 13 Самарская область 279
- 14 Волгоградская область 263
- 15 Иркутская область 262
- 16 Новгородская область 256
- 17 Саратовская область 251
- 18 Архангельская область 245
- 19 Омская область 245
- 20 Ульяновская область 244
- 21 Ставропольский край 240
- 22 Псковская область 239
- 23 Мурманская область 234
- 24 Приморский край 231
- 25 Республика Карелия 230
- 26 Забайкальский край 229
- 27 Кировская область 226
- 28 Тверская область 225
- 29 Ленинградская область 217
- 30 Республика Коми 215
- 31 Тульская область 204
- 32 Республика Крым 202
- 33 Калининградская область 198
- 34 Алтайский край 198
- 35 Пензенская область 196
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 196
- 37 Краснодарский край 193
- 38 Ярославская область 190
- 39 Удмуртская Республика 190
- 40 Брянская область 188
- 41 Ивановская область 181
- 42 Белгородская область 181
- 43 Орловская область 174
- 44 Курская область 171
- 45 Астраханская область 170
- 46 Оренбургская область 170
- 47 Липецкая область 166
- 48 Республика Башкортостан 165
- 49 Калужская область 160
- 50 Тамбовская область 158
- 51 Владимирская область 158
- 52 Республика Дагестан 158
- 53 Смоленская область 155
- 54 Тюменская область 154
- 55 Республика Бурятия 148
- 56 Новосибирская область 138
- 57 Сахалинская область 136
- 58 Томская область 127
- 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
- 60 Республика Саха (Якутия) 124
- 61 Рязанская область 123
- 62 Амурская область 121
- 63 Кемеровская область 114
- 64 Курганская область 104
- 65 Республика Хакасия 99
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 67 Севастополь 95
- 68 Республика Чувашия 91
- 69 Республика Татарстан 90
- 70 Республика Калмыкия 89
- 71 Республика Мордовия 85
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 83
- 73 Чеченская Республика 82
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 81
- 75 Республика Ингушетия 76
- 76 Камчатский край 74
- 77 Республика Адыгея 71
- 78 Республика Алтай 64
- 79 Костромская область 52
- 80 Республика Марий Эл 50
- 81 Магаданская область 23
- 82 Республика Тыва 23
- 83 Еврейская автономная область 13
- 84 Чукотский автономный округ 7
- 85 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 425 269 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,2%
- 2. Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область 0,3%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 436 смертей
- Москва 75
- Санкт-Петербург 42
- Московская область 19
- Свердловская область 17
- Краснодарский край 15
- Тульская область 13
- Красноярский край 13
- Ивановская область 12
- Нижегородская область 12
- Алтайский край 12
- Пермский край 11
- Челябинская область 11
- Иркутская область 11
- Республика Чувашия 10
- Воронежская область 8
- Ростовская область 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 8
- Ленинградская область 7
- Ставропольский край 7
- Ярославская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Самарская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Липецкая область 5
- Мурманская область 5
- Оренбургская область 5
- Приморский край 5
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Республика Калмыкия 3
- Республика Дагестан 3
- Удмуртская Республика 3
- Пензенская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Тыва 3
- Республика Бурятия 3
- Магаданская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Орловская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Саратовская область 2
- Кемеровская область 2
- Забайкальский край 2
- Калининградская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 62 273 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 786 человек
- Москва 6684
- Санкт-Петербург 1873
- Московская область 1423
- Красноярский край 450
- Нижегородская область 426
- Свердловская область 390
- Челябинская область 373
- Ростовская область 340
- Пермский край 333
- Вологодская область 319
- Хабаровский край 309
- Республика Карелия 298
- Ленинградская область 258
- Волгоградская область 249
- Республика Коми 247
- Кировская область 246
- Самарская область 246
- Архангельская область 235
- Ямало-Ненецкий автономный округ 219
- Брянская область 215
- Ульяновская область 212
- Омская область 204
- Ханты-Мансийский автономный округ 203
- Приморский край 203
- Тульская область 201
- Томская область 199
- Удмуртская Республика 198
- Тверская область 197
- Чеченская Республика 196
- Новосибирская область 189
- Калининградская область 186
- Ярославская область 184
- Иркутская область 178
- Саратовская область 173
- Оренбургская область 165
- Алтайский край 162
- Тамбовская область 160
- Пензенская область 155
- Республика Дагестан 153
- Краснодарский край 148
- Республика Бурятия 137
- Псковская область 135
- Кабардино-Балкарская Республика 134
- Тюменская область 129
- Республика Саха (Якутия) 116
- Забайкальский край 113
- Кемеровская область 110
- Орловская область 104
- Ставропольский край 96
- Воронежская область 94
- Амурская область 93
- Сахалинская область 93
- Калужская область 92
- Республика Башкортостан 86
- Республика Чувашия 85
- Рязанская область 83
- Республика Ингушетия 81
- Астраханская область 79
- Владимирская область 76
- Карачаево-Черкесская Республика 76
- Курганская область 76
- Республика Хакасия 74
- Республика Мордовия 72
- Курская область 69
- Республика Северная Осетия - Алания 69
- Камчатский край 67
- Белгородская область 57
- Мурманская область 57
- Новгородская область 56
- Республика Крым 55
- Республика Адыгея 48
- Ивановская область 44
- Севастополь 40
- Республика Калмыкия 34
- Магаданская область 30
- Республика Марий Эл 24
- Республика Алтай 19
- Республика Тыва 19
- Республика Татарстан 18
- Липецкая область 14
- Смоленская область 12
- Костромская область 10
- Еврейская автономная область 5
- Чукотский автономный округ 4
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 800 675.