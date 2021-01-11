Спикер Госдумы предложил подготовить план развития окраин Саратова

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в понедельник встречался с избирателями и работал на территории своего округа в Саратовской области. Как сообщается на странице спикера в Instagram, он провел встречу с жителями поселка Завокзальный, которые ранее обращались в общественную приемную с жалобами на отсутствие тротуаров, асфальтированных дорог и освещения.

По словам городских чиновников, отчасти проблему благоустройства здесь начали решать, в прошлом году приступили к ремонту тротуаров, эти работы будут продолжены.

В тоже время в Завокзальном, где проживает почти 14 тысяч человек, отсутствуют детские сады, поликлиника, спортивные площадки и места отдыха. Например, чтобы отвезти ребенка в детский садик, жителям приходится отправляться в соседний микрорайон и пересекать железнодорожные пути.

Спикер поручил руководству мэрии Саратова подготовить в течение двух месяцев комплексный план развития поселка Завокзальный, рассчитанный на ближайшие три года, а также других 15 подобных поселков на окраинах города.

Как отметил Вячеслав Володин, такая программа должна разрабатываться с учетом будущего развития всего областного центра.