Новости

Упрощена процедура регистрации в госреестре кадастровых инженеров 10:37
Названы вакансии с самой большой зарплатой в Москве 10:12
В Москве преступник отобрал автомобиль у его владельца и устроил ДТП 10:03
В Швеции испугались "газовой войны" из-за "Северного потока-2" 10:01
Стали известны города, куда чаще всего летают россияне в январе 09:32
В Петербурге в сгоревшей квартире погибли 26 собак 09:27
Движение в московском метро восстановили после сбоя 09:27
Власти Москвы назвали станции метро, которые откроют в этом году 09:21
Мэр Якутска перейдет на должность советника врио главы города 09:21
Космонавт сфотографировал Южно-Сахалинск с МКС 09:16
Помпео намерен внести Кубу в список "спонсоров терроризма" 09:15
Ученые выяснили, как выглядела Самара XVIII века 09:08
Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных 09:03
В московском метро произошел сбой 08:57
Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за минуту 08:49
Участникам МИК одобрены субсидии и гранты почти на миллиард рублей 08:42
Эксперт рассказала о способах правильного накопления денег 08:14
НБА перенесла второй матч из-за коронавируса 07:54
Тюменке удалили из локтя 10-сантиметровую опухоль 07:46
Биткоин подешевел сразу на 11 процентов 07:30
В США заведено 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии 07:29
В Париже на Елисейских полях создадут гигантский сад 06:42
Вильфанд рассказал о "трескучих" морозах в Москве 06:12
В Яванском море возобновлены поиски черных ящиков разбившегося Boeing 737 05:55
Новый штамм коронавируса обнаружен в девяти штатах Америки 05:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
11.01.2021 09:08
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как выглядела Самара XVIII века

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Ученые исследуют первое исторически достоверное изображение Самары - гравюру английского путешественника XVIII века Джона Кэстля, состоявшего на русской службе. Научная статья опубликована в международном журнале Quaestio Rossica, сообщают РИА Новости.

Фото: Виктор Вахонеев
Под Керчью археологи нашли руины винодельни Боспорского царства

Специалисты уверены, что рисунок англичанина более достоверен, чем широко известные и изученные изображения Адама Олеария и Корнелия де Брюйна.

- Долгое время гравюра Кэстля не использовалась ни в одной из работ по истории и архитектуре нашего города. Этот англичанин - первый из художников, кто видел и рисовал Самару, не просто проплывая по реке мимо, как немец Олеарий или голландец де Брюйн, а прожив в городе несколько лет. Анализ этой гравюры изменит представления об облике Самары того времени, - рассказал профессор Самарского университета имени Королева Юрий Смирнов.

Расположение крепостных сооружений Самары на гравюре, по словам историков, не совпадает полностью ни с одной из известных современных реконструкций, так как последние делались на основе сомнительных словесных описаний или зарисовок.

На гравюре Кэстля есть храмы Самары, ни один из которых не сохранился до наших дней: каменная церковь Николая Чудотворца, деревянные Троицкая и Вознесенская церкви, два монастыря. На рисунке также есть земляной вал с восточной стороны и возвышающаяся над городом сторожевая башня.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
В России появятся новые требования к сигаретам
Инфекционист назвала способ остановить распространение COVID-19
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19