Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Власти Башкирии прорабатывают возможность подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы РБ Диану Ихсанову сообщает ТАСС.

Организация заявочной кампании обозначена в плане мероприятий по подготовке к 450-летию столицы республики как одно из значимых событий 2023 года. Именно в 2023 году на 140-й сессии МОК и будет определен город, который примет зимнюю Олимпиаду 2030 года.

Уфе придется конкурировать с канадским Ванкувером, американским Солт-Лейк-Сити, японским Саппоро, которые уже сообщили о желании провести зимнюю Олимпиаду. Также планируются совместная заявка Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместная заявка Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.

Напомним, что в 2014 году зимние Олимпийские игры прошли в Сочи. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Зимняя Олимпиада - 2026 состоится в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.