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11.01.2021 12:37
Рубрика: Экономика

В Башкирии запретят высаживать из автобусов безбилетников младше 16 лет

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Водителям автобусов и городского электротранспорта запретят высаживать безбилетных детей в возрасте до 16 лет. Соответствующий законопроект рассмотрят на первом в 2021 году пленарном заседании депутаты Госсобрания - Курултая Башкирии.

Фото: Александра Мудрац / ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ, законопроект имеет определенные нюансы. Во-первых, эти нормы будут касаться только случаев, если ребенок едет без сопровождения взрослого. Во-вторых, юных "зайцев" нельзя будет высаживать только вне остановок и населенных пунктов, в период с 22.00 до 6 часов утра, а также если на улице температура воздуха ниже минус 20 градусов либо наблюдаются метель, ливень и другие опасные метеоусловия.

- Законопроект разработан не для поощрения безбилетного проезда, а для безопасности детей, защиты их жизни и здоровья. К сожалению, фиксировались случаи, когда школьников высаживали из транспорта ночью, в мороз, на трассе вдали от города. Подобные действия со стороны водителя или кондуктора могут привести к трагедии, и мы считаем необходимым запретить их, - уточнил спикер регионального госсобрания Константин Толкачев. - Понятно, что после принятия закона среди малолетних нарушителей найдутся те, кто попытается умышленно проехать без билета. Такие случаи, естественно, должны пресекаться. Запрет на высадку ребенка не означает, что родители смогут уклониться от уплаты штрафа.

Касаться новый закон будет как муниципальных, так и межмуниципальных перевозок.

Кстати, аналогичные законы уже приняты в некоторых российских регионах. Например, в Чеченской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Саратовской и Нижегородской областях.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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