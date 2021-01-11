В квартире олимпийской чемпионки в Нижнем Новгороде произошел пожар

В квартире олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной в Нижнем Новгороде произошел пожар. О случившемся на своей странице в Instagram рассказала сама спортсменка.

- Рождественская ночь с 6 на 7 января 2021, я традиционно зажигаю церковную свечу в 00:00. Но в этот раз что-то пошло не так... Я зажгла свечу и ушла на кухню. Да, сейчас я понимаю, что оставить открытый огонь без присмотра - это очень глупо, но уже ничего не изменить, - написала Дарья.

Позже она увидела дым, идущий по потолку на кухне. Возможно, пожар можно было заметить раньше, но Шкурихина уточнила, что не чувствует запахов после перенесенного коронавируса.

Соседи помогли девушке вызвать пожарных, вся квартира уже была в едком дыму. Спасатели приехали быстро и спасли кошку по имени Грейс, сидевшую дома.

- Сгорела не вся квартира, но абсолютно все в черной гари. Сейчас пытаемся все отмыть, понять, что сохранилось, что можно использовать дальше, - написала спортсменка и еще раз предупредила подписчиков о том, что нельзя оставлять источники огня без присмотра.