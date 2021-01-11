В Перми скончалась женщина, пострадавшая при обрушении перехода

В Перми скончалась местная жительница, на которую обрушились конструкции перехода.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, 70-летнюю пострадавшую доставили в краевую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Некоторое время спустя женщина скончалась от полученных травм.

Напомним, обрушение конструкции, защищавшей пешеходов на время проведения ремонтных работ, произошло 9 января. На крыше перехода скопился снег, в результате конструкция не выдержала его веса и обрушилась. В этот момент в переходе находились два человека.