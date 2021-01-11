В Саратове умер журналист и актер Станислав Шалункин

В Саратове в реанимации первой городской больницы, как сообщили родные, после нескольких операций от тяжелой болезни умер известный журналист Станислав Шалункин.

В журналистику Станислав пришел с театральных подмостков. В молодости он закончил Саратовское театральное училище, успешно работал в драматических театрах Тулы, Рязани, Чебоксар.

Сделав крутой поворот в своей жизни, очень скоро Стас Шалункин стал одним из лучших и в новой профессии. На протяжении почти трех десятков лет он печатался в ряде ведущих саратовских изданий. Его запомнили читатели, а коллеги много раз восхищались острыми, принципиальными и смелыми публикациями. Зачастую журналистика для Шалункина превращалась в работу правозащитника. Он не боялся браться за трудные темы и ситуации, готов был биться за героев своих публикаций, защищать их от несправедливости и произвола.

В последние годы Станислав вернулся на театральную сцену, сотрудничал с муниципальными театрами "Самокат" и "Балаганчик", активно участвовал в создании нового саратовского частного театра "Подмостки" и замечательно сыграл в нескольких его спектаклях. Надолго в памяти у зрителей останутся и удивительные поэтические моноспектакли, созданные талантливым артистом по произведениям Пушкина, Тютчева, Давида Самойлова.

Интересно, что среди первых благодарных зрителей, во многом были и прежние читатели и почитатели его журналистского таланта.

Станислав Шалункин был наделен большим даром дружбы и душевного тепла, щедро делился ими. Всем, кто знал этого человека, теперь его будет очень не хватать.