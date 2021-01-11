Житель Прикамья осужден пожизненно за двойное убийство

В Прикамье суд признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи № 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что в апреле прошлого года осужденный распивал спиртные напитки с 53-летней женщиной и ее 30-летним сыном. Внезапно между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и убил им двух человек. Тела погибших были обнаружены в квартире родственниками лишь спустя два дня.

Как оказалось, мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление, за которое был приговорен к 18 годам лишения свободы. За новое преступление приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.