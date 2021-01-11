В Кузбассе собака насмерть загрызла годовалую девочку

Следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка в Кемеровском районе.

Тело годовалой девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из частных домов 31 декабря прошлого года.

По версии следствия, в тот день 40-летняя женщина с дочкой приехала в гости к родителям. Передав девочку бабушке, она вышла во двор. Тем временем на ребенка набросилась большая собака, находившаяся в одной из комнат. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Собаку же собственноручно умертвил хозяин.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. - Расследование этого преступления, как и всех, связанных со смертью детей, находится на особом контроле у руководства следственного управления.

Предварительно установлено, что эта семья характеризуется положительно. Однако предстоит выяснить, проявляла ли собака агрессию ранее, а также принимал ли хозяин меры, необходимые для обеспечения безопасности детей в доме.