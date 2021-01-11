В Кузбассе сотрудников колонии осудили за смерть заключенного

Яйский районный суд Кемеровской области признал четверых сотрудников ГУФСИН виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как было установлено в суде, в одной из колоний Кузбасса заключенный жестоко избил прибывшего по этапу осужденного.

- Свидетелями избиения стали двое оперуполномоченных колонии, а также два инспектора отдела безопасности, - сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Однако сотрудники колонии не приняли никаких мер, чтобы остановить драку. В результате 54-летний осужденный скончался от полученных травм.

Суд признал вину сотрудников ГУФСИН полностью доказанной и назначил каждому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, виновных лишили права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 2 года.