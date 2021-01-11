В Новосибирске взрыв уничтожил два этажа здания, есть пострадавший

Взрыв произошел в восьмиэтажном производственном здании, расположенном в Кировском районе Новосибирска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, под завалами был обнаружен пострадавший, его обследуют медики.

Как сообщили "РГ" в Следственном управлении СКР, для установления точной причины взрыва будет организована проверка. Сейчас продолжается работа по разбору завалов. На месте работают 24 спасателя, понадобилось 9 единиц техники, в том числе и спецмашина с высотой крана около 30 метров.

Сообщение о ЧС на улице Северный проезд поступило в оперативную службу около 12.10 по местному времени. Взрывом разрушило обшивку здания на уровне двух верхних этажей. Известно, что строение используется для производства и хранения комбикормов. Что стало причиной взрыва, пока неясно.

По сведениям администрации компании, эксплуатирующей здание, в момент обрушения на верхних этажах никого не должно было быть. Однако при ликвидации последствий спасатели обнаружили пострадавшего мужчину.