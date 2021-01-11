В Новосибирске взрыв уничтожил два этажа здания, есть пострадавший

Новости

Стали известны города, куда чаще всего летают россияне в январе 09:32
В Петербурге в сгоревшей квартире погибли 26 собак 09:27
Движение в московском метро восстановили после сбоя 09:27
Власти Москвы назвали станции метро, которые откроют в этом году 09:21
Мэр Якутска перейдет на должность советника врио главы города 09:21
Космонавт сфотографировал Южно-Сахалинск с МКС 09:16
Помпео намерен внести Кубу в список "спонсоров терроризма" 09:15
Ученые выяснили, как выглядела Самара XVIII века 09:08
Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных 09:03
В московском метро произошел сбой 08:57
Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за минуту 08:49
Участникам МИК одобрены субсидии и гранты почти на миллиард рублей 08:42
Эксперт рассказала о способах правильного накопления денег 08:14
НБА перенесла второй матч из-за коронавируса 07:54
Тюменке удалили из локтя 10-сантиметровую опухоль 07:46
Биткоин подешевел сразу на 11 процентов 07:30
В США заведено 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии 07:29
В Париже на Елисейских полях создадут гигантский сад 06:42
Вильфанд рассказал о "трескучих" морозах в Москве 06:12
В Яванском море возобновлены поиски черных ящиков разбившегося Boeing 737 05:55
Новый штамм коронавируса обнаружен в девяти штатах Америки 05:52
ВОЗ осудила распространение в соцсетях фейков о коронавирусе 05:08
Упавший в Индонезии Boeing 737 разрушился при ударе о воду 04:45
В России появятся новые требования к сигаретам 04:31
В Мексике впервые выявлен "британский" штамм коронавируса 04:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
11.01.2021 09:24
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске взрыв уничтожил два этажа здания, есть пострадавший

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Взрыв произошел в восьмиэтажном производственном здании, расположенном в Кировском районе Новосибирска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, под завалами был обнаружен пострадавший, его обследуют медики.

Три человека пострадали при взрыве газа в Крыму

Как сообщили "РГ" в Следственном управлении СКР, для установления точной причины взрыва будет организована проверка. Сейчас продолжается работа по разбору завалов. На месте работают 24 спасателя, понадобилось 9 единиц техники, в том числе и спецмашина с высотой крана около 30 метров.

Сообщение о ЧС на улице Северный проезд поступило в оперативную службу около 12.10 по местному времени. Взрывом разрушило обшивку здания на уровне двух верхних этажей. Известно, что строение используется для производства и хранения комбикормов. Что стало причиной взрыва, пока неясно.

По сведениям администрации компании, эксплуатирующей здание, в момент обрушения на верхних этажах никого не должно было быть. Однако при ликвидации последствий спасатели обнаружили пострадавшего мужчину.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
В России появятся новые требования к сигаретам
Инфекционист назвала способ остановить распространение COVID-19
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году