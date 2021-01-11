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11.01.2021 16:23
Рубрика: Культура

Мультфильм "Ну, погоди!" впервые переведут на чеченский язык

Текст: Михаил Сухарев
Фото: И. Бреннер/РИА Новости Фото: И. Бреннер/РИА Новости
Фото: И. Бреннер/РИА Новости

В Чеченской Республике в 2021 году планируют дублировать все части советского мультсериала "Ну, погоди!" на чеченский язык. Как рассказали "РГ" в Государственном управлении по кинематографии Чечни, сейчас идет кастинг среди местных актеров.

Фото: EPA/TANNEN MAURY
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- В 2020 году мы запустили перевод самых известных советских мультфильмов на чеченский язык в качестве пилотного проекта. Уже успели перевести три мультипликационных фильма: "Жил был пес", "Трое из Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". В 2021 году планируем продолжить и переведем еще несколько классических мультиков того периода, в частности "Ну, погоди!", - рассказал ответственный по связям со СМИ Госуправления по кинематографии республики Ваха Ацаев.

Актеров для перевода самых любимых жителями России советских мультфильмов подбирают с помощью минкультуры Чечни в местных театрах. Голоса персонажей стараются сделать максимально похожими на оригинальное звучание, чтобы сохранить атмосферу

Сейчас управление договаривается с региональными телеканалами, которые уже проявили интерес к мультфильмам и готовы их показать в эфире. Скорее всего, их можно будет увидеть и в интернете. Отрывки уже сейчас можно посмотреть на официальном сайте Госуправления по кинематографии Чечни.

В регионах Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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