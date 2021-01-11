Мультфильм "Ну, погоди!" впервые переведут на чеченский язык

В Чеченской Республике в 2021 году планируют дублировать все части советского мультсериала "Ну, погоди!" на чеченский язык. Как рассказали "РГ" в Государственном управлении по кинематографии Чечни, сейчас идет кастинг среди местных актеров.

- В 2020 году мы запустили перевод самых известных советских мультфильмов на чеченский язык в качестве пилотного проекта. Уже успели перевести три мультипликационных фильма: "Жил был пес", "Трое из Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". В 2021 году планируем продолжить и переведем еще несколько классических мультиков того периода, в частности "Ну, погоди!", - рассказал ответственный по связям со СМИ Госуправления по кинематографии республики Ваха Ацаев.

Актеров для перевода самых любимых жителями России советских мультфильмов подбирают с помощью минкультуры Чечни в местных театрах. Голоса персонажей стараются сделать максимально похожими на оригинальное звучание, чтобы сохранить атмосферу

Сейчас управление договаривается с региональными телеканалами, которые уже проявили интерес к мультфильмам и готовы их показать в эфире. Скорее всего, их можно будет увидеть и в интернете. Отрывки уже сейчас можно посмотреть на официальном сайте Госуправления по кинематографии Чечни.