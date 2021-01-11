В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники

Столичные аэропорты в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорты Московского авиаузла - Внуково, Домодедово и Шереметьево - обслужили 1,738 млн пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

Аэропорт Домодедово обслужил наибольшее количество человек - 630 тысяч пассажиров. Услугами аэропорта Шереметьево воспользовались 615 тысяч пассажиров, аэропорта Внуково - 492 тысяч пассажиров.

Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 30 декабря 2020 и 10 января 2021, когда услугами аэропортов Москвы воспользовались более 163 тысяч пассажиров в сутки.

На внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Ставрополь и Краснодар.