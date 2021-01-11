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11.01.2021 19:40
Рубрика: Экономика

В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники

Текст: Иван Черноусов

Столичные аэропорты в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорты Московского авиаузла - Внуково, Домодедово и Шереметьево - обслужили 1,738 млн пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

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Аэропорт Домодедово обслужил наибольшее количество человек - 630 тысяч пассажиров. Услугами аэропорта Шереметьево воспользовались 615 тысяч пассажиров, аэропорта Внуково - 492 тысяч пассажиров.

Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 30 декабря 2020 и 10 января 2021, когда услугами аэропортов Москвы воспользовались более 163 тысяч пассажиров в сутки.

На внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Ставрополь и Краснодар.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Компании Авиация Аэропорт Домодедово Компании Авиация Аэропорт Внуково СКФО Ставропольский край Ставрополь ЮФО Краснодарский край Краснодар ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Симферополь

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