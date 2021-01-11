В Железноводске открыли панно из тысяч благодарностей врачам

На здании городской администрации города-курорта Железноводска в Ставропольском крае вывесили огромное панно, собранное из тысяч благодарностей врачам.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, изображение с хештегом #СпасибоВрачам установлено к годовщине освобождения Железноводска от фашистов.

- 4286 записок от благодарных россиян из 38 регионов страны сформировали портрет доктора времен Великой Отечественной Войны, спасшего миллионы наших солдат и офицеров, и доктора наших дней, борющегося за наше здоровье и, конечно, спасающего от коронавируса, - написал в своем аккаунте в Instagram глава Железноводска Евгений Моисеев.

Панно сделали в рамках акции благодарности российским докторам. С 1 декабря любой желающий в городе-курорте мог зайти в штаб акции и написать слова поддержки и благодарности врачам России. На инсталляции также разместили цитату известного московского врача первой половины XIX века Федора Гааза "Спешите делать добро". В 1809-1810 годах врач путешествовал по Кавказу и исследовал местные минеральные источники. Именно Гааз открыл источники в Железноводске и Ессентуках. После этого началось строительство курортов на Кавказских Минеральных Водах.