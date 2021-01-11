На Вологодчине на переезде грузовой состав столкнулся с автомобилем

В Вологодской области на железнодорожном переезде перегона Паприха - Данилов произошло ДТП. Грузовой состав столкнулся с легковым автомобилем. Удалось обойтись без пострадавших, сообщила в понедельник пресс-служба Северной железной дороги.

Все случилось в 10.28. Водитель легковой машины нарушил правила движения и выехал на неохраняемый переезд перед идущим составом. Он хотел проскочить поезд, но не смог. Машинист увидел автомобиль и подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение.

В итоге, локомотив задел переднюю часть иномарки. К счастью, пострадавших нет. Схода вагонов не произошло. ДТП не повлияло на движение других поездов.

Между тем с начала нового года это уже второе ДТП на железнодорожных переездах Северной железной дороги. В 2020 году таких ЧП было девять, в том числе по одному в Архангельской области и Республике Коми. Всего в девяти ДТП пострадали 15 человек, четверо погибли.