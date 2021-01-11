Новости

Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в РФ 15:11
У жителей подмосковного Одинцова появился свой выезд на МКАД 15:07
Критики назвали лучшие фильм и сериал 2020 года 15:02
"Спутник V" разрешили применять в Палестине 14:55
Хозяйке тюменского пансионата, где погибли люди, предъявили обвинение 14:46
В Нововоронеже установят новый памятник Аленке 14:42
В Москве пекарню закрыли за ковидные нарушения после Instagram-поста 14:35
В квартире олимпийской чемпионки в Нижнем Новгороде произошел пожар 14:34
Малайзия ведет итоговые переговоры о приобретении вакцины "Спутник V" 14:25
Ученые: Слабые дозы радиации уничтожают COVID-19 14:25
Фазель заявил о давлении на ИИХФ по поводу проведения ЧМ в Беларуси 14:22
Петербургские педиатры вытащили из сердца мальчика разрушенный катетер 14:13
Заболевшие COVID актеры Лановой и Купченко остаются в больнице 14:01
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский вышел из комы 13:56
Жители Кузбасса пожаловались на червей в водопроводной воде 13:56
Петербургские ученые создали куртку для 70-градусных морозов 13:46
В Железноводске открыли панно из тысяч благодарностей врачам 13:40
Умер актер из "Беверли-Хиллз 90210" Джон Рейли 13:29
Определена судьба "Евровидения-2021" 13:23
В России начался сбор новогодних елок 13:17
Ушла из жизни ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева 13:14
Саудовская Аравия построит климатически нейтральный город 13:14
Власти Москвы упростят доступ к госуслугам 13:10
Уругвайский ученый Гонсало Мораторио: Вакцине "Спутник V" можно доверять 13:02
Атомная подлодка "Тигр" вернется на флот в 2022 году 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
11.01.2021 13:46
Рубрика: Общество

Петербургские ученые создали куртку для 70-градусных морозов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские ученые разработали технологию пошива зимней одежды, которая позволит не надевать под куртки несколько свитеров. Исследователи предложили использовать электроподогрев одежды. Созданная учеными экспериментальная куртка сохраняет тепло при температуре до минус 70 градусов в течение шести часов.

Фото: iStock
Холодный арктический воздух надвигается на ряд регионов России

Как сообщают в Университете ИТМО, где и была создана инновационная куртка, главный секрет - в ткани. На текстиль наносится специальная паста из мелодисперсного графита и углеродных нанотрубок. Эта паста способна нагреваться при подключении к электричеству.

"Заряжать" ткань можно от типового Power Bank. До полной разрядки куртка способна сохранять тепло в течение шести часов.

Текстиль, который способен заряжаться и сохранять тепло часами, имеет широкую область применения. В частности, ученые считают, что можно делать из такого материала чехлы для велосипедов, ручки для самокатов и детских колясок.

Дело в том, что внешне текстиль с нанопастой ничем не отличается от обычного. Паста не утяжеляет ткань, текстиль можно сминать, и даже при сильных нагрузках качество зарядки не падает, а ткань продолжает держать тепло.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
Косачев: Беспорядки у Капитолия лишили сакральности политическую систему США
В России появятся новые требования к сигаретам
За сутки в России подтверждено 23 315 случаев COVID-19 в 85 регионах
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19