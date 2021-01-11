Петербургские ученые создали куртку для 70-градусных морозов

Петербургские ученые разработали технологию пошива зимней одежды, которая позволит не надевать под куртки несколько свитеров. Исследователи предложили использовать электроподогрев одежды. Созданная учеными экспериментальная куртка сохраняет тепло при температуре до минус 70 градусов в течение шести часов.

Как сообщают в Университете ИТМО, где и была создана инновационная куртка, главный секрет - в ткани. На текстиль наносится специальная паста из мелодисперсного графита и углеродных нанотрубок. Эта паста способна нагреваться при подключении к электричеству.

"Заряжать" ткань можно от типового Power Bank. До полной разрядки куртка способна сохранять тепло в течение шести часов.

Текстиль, который способен заряжаться и сохранять тепло часами, имеет широкую область применения. В частности, ученые считают, что можно делать из такого материала чехлы для велосипедов, ручки для самокатов и детских колясок.

Дело в том, что внешне текстиль с нанопастой ничем не отличается от обычного. Паста не утяжеляет ткань, текстиль можно сминать, и даже при сильных нагрузках качество зарядки не падает, а ткань продолжает держать тепло.