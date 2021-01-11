Стали известны города, куда чаще всего летают россияне в январе

Москва, Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями для путешествий в январе. К такому выводу, как сообщает RT, пришли аналитики сервиса OneTwoTrip, изучив данные о бронированиях авиабилетов.

Лидерство Москвы и Петербурга объясняется не только привлекательностью этих городов с точки зрения туризма. Эти мегаполисы традиционно являются самыми популярными для внутренней миграции, а в новогодние праздники многие россияне летали к себе на малую родину.

С концом новогодних каникул возобновляется деловая активность, и начинаются командировки. Москва и Петербург также традиционно возглавляют рейтинг городов-лидеров по деловым поездкам. Здесь не только сосредоточены головные офисы крупных компаний, но также проводятся многочисленные семинары и форумы. Из-за пандемии количество бизнес-событий резко сократилось, но тем не менее, отдельные мероприятия все-таки проходят.

В новогодние праздники приезжали в Москву и Петербург и туристы. При этом, например, в Петербурге до 10 января действовали довольно жесткие ограничения, были закрыты все музеи и зоопарк, театры открылись только с 7 января, но заполняемость зала не должна превышать 25 процентов. Поэтому просто так достать билет на знаковый спектакль сейчас непросто. Кафе и рестораны не работали до 4 января, также были запрещены автобусные экскурсии.

Тем не менее, туристы, пусть в небольшом количестве, но все равно приехали. В основном люди посещали город не в составе организованной группы, а самостоятельно.

Настоящий туристский бум наблюдается в Сочи. Относительно января прошлого года число проданных авиабилетов на этом направлении выросло в два раза.

Также россияне в январе летали или готовятся слетать в Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфу, Ростов-на-Дону и Махачкалу. Замыкает десятку лидеров Калининград.