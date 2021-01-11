Новости

В Челябинской области сняли запрет на работу общепита после 23.00 10:38
Упрощена процедура регистрации в госреестре кадастровых инженеров 10:37
Названы вакансии с самой большой зарплатой в Москве 10:12
В Москве преступник отобрал автомобиль у его владельца и устроил ДТП 10:03
В Швеции испугались "газовой войны" из-за "Северного потока-2" 10:01
Стали известны города, куда чаще всего летают россияне в январе 09:32
В Петербурге в сгоревшей квартире погибли 26 собак 09:27
Движение в московском метро восстановили после сбоя 09:27
Власти Москвы назвали станции метро, которые откроют в этом году 09:21
Мэр Якутска перейдет на должность советника врио главы города 09:21
Космонавт сфотографировал Южно-Сахалинск с МКС 09:16
Помпео намерен внести Кубу в список "спонсоров терроризма" 09:15
Ученые выяснили, как выглядела Самара XVIII века 09:08
Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных 09:03
В московском метро произошел сбой 08:57
Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за минуту 08:49
Участникам МИК одобрены субсидии и гранты почти на миллиард рублей 08:42
Эксперт рассказала о способах правильного накопления денег 08:14
НБА перенесла второй матч из-за коронавируса 07:54
Тюменке удалили из локтя 10-сантиметровую опухоль 07:46
Биткоин подешевел сразу на 11 процентов 07:30
В США заведено 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии 07:29
В Париже на Елисейских полях создадут гигантский сад 06:42
Вильфанд рассказал о "трескучих" морозах в Москве 06:12
В Яванском море возобновлены поиски черных ящиков разбившегося Boeing 737 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
11.01.2021 09:32
Рубрика: Экономика

Стали известны города, куда чаще всего летают россияне в январе

Текст: Вера Черенева

Москва, Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями для путешествий в январе. К такому выводу, как сообщает RT, пришли аналитики сервиса OneTwoTrip, изучив данные о бронированиях авиабилетов.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Аэропорты Сочи и Мурманска наводнили небывалые толпы туристов

Лидерство Москвы и Петербурга объясняется не только привлекательностью этих городов с точки зрения туризма. Эти мегаполисы традиционно являются самыми популярными для внутренней миграции, а в новогодние праздники многие россияне летали к себе на малую родину.

С концом новогодних каникул возобновляется деловая активность, и начинаются командировки. Москва и Петербург также традиционно возглавляют рейтинг городов-лидеров по деловым поездкам. Здесь не только сосредоточены головные офисы крупных компаний, но также проводятся многочисленные семинары и форумы. Из-за пандемии количество бизнес-событий резко сократилось, но тем не менее, отдельные мероприятия все-таки проходят.

В новогодние праздники приезжали в Москву и Петербург и туристы. При этом, например, в Петербурге до 10 января действовали довольно жесткие ограничения, были закрыты все музеи и зоопарк, театры открылись только с 7 января, но заполняемость зала не должна превышать 25 процентов. Поэтому просто так достать билет на знаковый спектакль сейчас непросто. Кафе и рестораны не работали до 4 января, также были запрещены автобусные экскурсии.

Тем не менее, туристы, пусть в небольшом количестве, но все равно приехали. В основном люди посещали город не в составе организованной группы, а самостоятельно.

Настоящий туристский бум наблюдается в Сочи. Относительно января прошлого года число проданных авиабилетов на этом направлении выросло в два раза.

Также россияне в январе летали или готовятся слетать в Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфу, Ростов-на-Дону и Махачкалу. Замыкает десятку лидеров Калининград.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Башкортостан СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Калининградская область Калининград ЦФО Москва ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Симферополь Развитие туризма в России

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
В России появятся новые требования к сигаретам
Инфекционист назвала способ остановить распространение COVID-19
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
Как проходит эксперимент по электронному документообороту