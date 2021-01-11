В городе из гоголевского "Ревизора" установили памятник Хлестакову

В городе Устюжна Вологодской области на реконструированной торговой площади появилась скульптурная композиция, изображающая персонажей из гоголевского "Ревизора" - как утверждают авторы проекта - первая не только в России, но и в мире. Выбор героев не случаен: с большой вероятностью, описанные Гоголем события происходили именно в Устюжне.

Автором композиции и бронзовых фигур Хлестакова и городничего стал скульптор, член-корреспондент Академии художеств, заслуженный художник РФ Александр Таратынов. Силуэты плоских фигур остальных персонажей "Ревизора" отрисованы архитектором Денисом Ридером. Эти образы выполнены по мотивам самых известных иллюстраций к "Ревизору".

Подарком устюжанам от Александра Таратынова стала очень необычная скульптура - сидящий на скамье бронзовый "Призрак Гоголя" - автор бессмертной комедии словно бы наблюдает из театральной ложи за тем, что происходит на сцене. В руке Гоголя письмо Пушкина, в котором тот рассказал другу о забавной истории, произошедшей в уездном городе Устюжна, когда случайный визит помещика и поэта Платона Волкова (повесы, вруна и транжиры) наделал переполох - местные чиновники приняли его за важную столичную персону.

Известно, что долгое время устюжане обижались на Гоголя, пытаясь всячески доказать, что городничий Иван Александрович Макшеев, на годы правления которого приходится визит в Устюжну Платона Волкова (ставшего прообразом Хлестакова), человек достойнейший и ни одной чертой своего характера не похож на гоголевского городничего Сквозника-Дмухановского. В комедии "Ревизор" потомки Макшеева, настойчиво искали множество неточностей, выступали с критикой Гоголя. Сегодняшние устюжане сделали "Ревизора" одним из туристических брендов, приглашая гостей посетить те места, где, возможно, происходили описанные в комедии события.

Памятник Городничему в Устюжне. Фото: Елена Николаева/РГ

- Установленные нынче в Устюжне скульптуры героев "Ревизора" уже стали самой посещаемой устюжанами и гостями города сэлфи-зоной. Даже появилась примета: для карьерного роста надо потереть крест на груди городничего. А для успеха на любовном фронте - поцеловать в щечку Хлестакова, - сообщила "РГ", глава города Устюжна Зинаида Костина. Правда, сейчас, в 20-градусный мороз городские власти целовать фигуры не советуют.

Скульптурная группа на Торговой площади - это часть большого проекта администрации Устюжны "Провинциальный Эрмитаж". В 2019 году он победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Минстрой выделил Устюжне грант в размере 40 миллионов рублей, а бюджет Вологодской области добавил почти 14 миллионов рублей.

Проект предусматривал не только реновацию Торговой площади, но и ремонт фасада двухэтажного исторического здания - так называемого "дома Чуриных" - под размещение картинной галереи краеведческого музея, который сейчас располагается в соборе Рождества Пресвятой Богородицы - памятнике архитектуры II-ой половины ХVII века.

Устюженский краеведческий музей был основан в 1921 году. Основу его коллекций составили поступления из Государственного музейного фонда Эрмитажа. Сегодня в фондах музея более 800 живописных работ, 250 из них - картины русских и западноевропейских художников XVII-XX веков, в том числе работы известных мастеров - Айвазовского, Клевера и других. К сожалению, большая часть экспонатов из-за отсутствия выставочных площадей находится в запасниках.

- Ремонт бывшего купеческого особняка и приспособление его для новой галереи, где разместятся картины из Эрмитажа, очень символично. Даже рисунок мощения перед зданием будущего музея выполнен по образцу мощения Дворцовой площади Санкт-Петербурга, - отметил Денис Ридер, главный архитектор проекта "Провинциальный Эрмитаж".

Кстати, от руководства подрядной организации, которая проводила ремонт фасада здания будущего музея, устюжане тоже получили подарок. Это бронзовая скульптура кота (должны же у "Провинциального Эрмитажа", как и у настоящего Эрмитажа, быть свои коты). У очаровательной скульптуры уже есть кличка - Михалыч.

- Мы уже раскрыли пространство Торговой площади, приблизив его к историческому облику начала ХХ века. Для этого потребовалось полностью вырубить на этой территории больные и аварийные деревья и перенести в другую часть площади памятник Ленину (на то место, где он изначально был установлен). Радует то, что сегодня, видя преображающееся пространство, частные инвесторы сами вкладываются в ремонт бывших купеческих домов, примыкающих к площади. И администрация Устюжны планирует в следующем году подготовить новую заявку в Минстрой на конкурс создания комфортной городской среды, - рассказала Майя Ридер, член "Союза Архитекторов России", научный руководитель проекта "Провинциальный Эрмитаж".