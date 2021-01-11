В Карелии двое детей получили переломы при катании на ватрушках

В карельском городе Сортавале во время новогодних праздников несколько человек получили травмы при катании на ватрушках. Двоих детей госпитализировали. Прокуратура республики организовала проверку, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

После спуска с горки на ватрушке дети четырех и шести лет попали в больницу с ушибами и переломами. Эту информацию подтвердили и в региональном министерстве здравоохранения, отметив, что состояние маленьких пациентов стабильное.

Кстати, дети катались вместе с взрослыми в парке Ваккосалми, на горке рядом с трамплином. Это место не предназначено для спуска на ватрушках.

Прокуратура Карелии выясняет все обстоятельства ЧП.