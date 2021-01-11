В Мурманске закончилась полярная ночь

На широте Мурманска 11 января завершилась полярная ночь. Со склона сопки Солнечной, которая находится на 1387 километре федеральной трассы Р-21 "Кола", можно было увидеть, как над горизонтом появляется часть солнечного диска.

Полярная ночь в Мурманске началась 1 декабря и длилась 41 день. 11 января, в 12.29 на широте Мурманска солнце взошло над горизонтом. Световой день длился недолго, закат наступил в 13.22.

В этот же день полярная ночь завершилась в Североморске, который находится в 27 километрах к северу от Мурманска. А 17 января полярная ночь покинет территорию Мурманской области, солнце взойдет на полуострове Рыбачий, в самой северной точке региона.

С 2007 года в Мурманске 11 января проводилась акция "Первый рассвет". Жителей столицы Заполярья, желающих встретить первые лучи солнца, доставляли к сопке Солнечной автобусами. На самой сопке, где организована площадка для наблюдения за светилом, участников праздника поили горячим чаем. В 2021 году, как сообщили в городской администрации, из-за непростой эпидемической ситуации официальное мероприятие решили не проводить. Однако около 20-30 человек все же собрались на традиционном месте встречи Солнца, чтобы отметить конец полярной ночи.