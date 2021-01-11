В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту гибели 27-летнего парня на горе Ореховой. Молодой человек врезался в дерево при катании на ватрушке, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Пострадавший получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Но вместе с молодым человеком катались также трое его друзей. Они получили травмы, но выжили. Их госпитализировали.

Стоит отметить, что на горе Ореховой, к слову, это самая высокая точка Петербурга, официально никакой трассы нет. Жители Красносельского района сами устраивают здесь катания.