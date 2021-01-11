В Петербурге снят запрет на работу музеев и зоопарка

Петербургские музеи с сегодняшнего дня, 11 января, возвращаются к привычному режиму работы. Напомним, ранее с 30 декабря 2020 года до 10 января 2021 года постановлением городского правительства был введен запрет на доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты.

На сайтах большинства музеев Северной столицы уже появились большие объявления о том, что доступ в них разрешен. "Все экспозиции и выставки Государственного Эрмитажа принимают посетителей", - указано на сайте самого знаменитого музея Петербурга, а Русский музей в разделе "Новости" опубликовал список текущих выставок под заголовком "Мы открыты с 11 января!"

Разрешен также доступ посетителей в Ленинградский зоопарк и проведение автобусных экскурсий. А вот запрет на проведение дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования продолжает действовать до 15 января.