В Петербурге в детской коляске вывезли товаров на 1,6 миллиона рублей

В Петербурге две молодые женщины украли спортивные товары, похищенное оценивается в 1,6 миллиона рублей. Незаметно вывезти "добычу" из торгового зала им удалось в детской коляске, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранителей, сам факт кражи произошел в конце ноября, а заявление в полицию поступило 4 декабря от представителя магазина, специализирующегося на продаже спортивного инвентаря. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

Спусти месяц, 9 января, сотрудники угрозыска Приморского района по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее неоднократно судимую за кражи 33-летнюю жительницу Московской области, работающую мастером маникюра, и 23-летнюю неработающую жительницу республики Кабардино-Балкария.

- У полицейских есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в других районах города, - добавили в главке. - Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленницы вывозили похищенное в детской коляске.

Сейчас обе подозреваемые находятся под стражей.