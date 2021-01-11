В Петербурге в детской коляске вывезли товаров на 1,6 миллиона рублей

Новости

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности 12:06
Спецслужбы США обязали рассказать Конгрессу все, что им известно об НЛО 12:05
Оперштаб: Еще 6684 пациента вылечились от коронавируса в Москве 12:00
Звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова заболела COVID-19 12:00
Лукашенко встретился с главой Международной федерации хоккея 11:44
Китайские танки VT-4 впервые применили в бою 11:34
При покупке валюты жителя Подмосковья обманули на 600 тысяч рублей 11:24
Прокуратура Литвы расследует случаи вакцинации от коронавируса вне очереди 11:21
Врачи отметили улучшение состояния подростка, спасенного в Норильске 11:17
Вышел первый трейлер сериала "Кларисса" - продолжения "Молчания ягнят" 11:13
Горбачев: РФ и США нужны переговоры о сокращении вооружений 11:05
Куда девать новогоднюю елку после праздников 11:00
Москвичам напомнили о завершении моратория на поверку электросчетчиков 10:53
Косачев оценил заявление Пелоси о связи Трампа с Россией 10:49
Крым в 2020 году принял 6,3 миллиона туристов 10:42
Упрощена процедура регистрации в госреестре кадастровых инженеров 10:37
Названы вакансии с самой большой зарплатой в Москве 10:12
В Москве преступник отобрал автомобиль у его владельца и устроил ДТП 10:03
В Швеции испугались "газовой войны" из-за "Северного потока-2" 10:01
Стали известны города, куда чаще всего летают россияне в январе 09:32
В Петербурге в сгоревшей квартире погибли 26 собак 09:27
Движение в московском метро восстановили после сбоя 09:27
Власти Москвы назвали станции метро, которые откроют в этом году 09:21
Мэр Якутска перейдет на должность советника врио главы города 09:21
Космонавт сфотографировал Южно-Сахалинск с МКС 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
11.01.2021 12:01
Рубрика: Происшествия

В Петербурге в детской коляске вывезли товаров на 1,6 миллиона рублей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге две молодые женщины украли спортивные товары, похищенное оценивается в 1,6 миллиона рублей. Незаметно вывезти "добычу" из торгового зала им удалось в детской коляске, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рязанский заключенный "заработал" 30 млн рублей с помощью мобильника

По информации правоохранителей, сам факт кражи произошел в конце ноября, а заявление в полицию поступило 4 декабря от представителя магазина, специализирующегося на продаже спортивного инвентаря. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

Спусти месяц, 9 января, сотрудники угрозыска Приморского района по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее неоднократно судимую за кражи 33-летнюю жительницу Московской области, работающую мастером маникюра, и 23-летнюю неработающую жительницу республики Кабардино-Балкария.

- У полицейских есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в других районах города, - добавили в главке. - Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленницы вывозили похищенное в детской коляске.

Сейчас обе подозреваемые находятся под стражей.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин поздравил избранного президента Киргизии Жапарова
"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
В России появятся новые требования к сигаретам
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году