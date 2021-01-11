В Великом Новгороде пройдет фестиваль "Открытое искусство"

В Великом Новгороде с 15 по 18 января состоится первый межрегиональный фестиваль "Открытое искусство".

В образовательном фестивале примут участие более 300 детей от 8 до 18 лет из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей, Карелии и Москвы, занимающиеся музыкой, танцем и изобразительным искусством.

В жюри вошли: народный артист России Олег Погудин, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, солистка Мариинского театра Екатерина Шиманович, один из основателей ансамбля "Терем-квартет", заслуженный артист России Андрей Смирнов, известная исполнительница старинной музыки и фольклора, солистка ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин" Варвара Котова, художественный руководитель Российского рогового оркестра, основатель и руководитель "Центра духовой и роговой музыки" Сергей Поляничко, пианист, концертмейстер оперы Мариинского театра Александр Рубинов, танцовщик, балетмейстер, преподаватель Академии танца Бориса Эйфмана Сергей Горбатов, доцент академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств Анастасия Николаева. Возглавит жюри заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб.

В программе - круглые столы и семинары по актуальным вопросам современной педагогики в искусстве, всестороннего развития личности ребенка с участием ведущих педагогов Москвы и Петербурга, членов-жюри.

Каждый участник сможет получить консультации профессионалов - членов-жюри, принять участие в мастер-классах. Лауреаты конкурсной программы выступят в гала-концертах в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.

Фестиваль откроется 15 января в Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М. Достоевского гала-концертом мастеров сцены при участии членов жюри - Игоря Колба, Олега Погудина, Алексея Васильева, Екатерины Шиманович. 16 и 17 января состоятся конкурсные прослушивания и мастер-классы. Завершится фестиваль 18 января концертом юных лауреатов, а также звезд сцены. Все конкурсные события будут доступны в онлайн- формате.

Участие в фестивале, а также проживание и экскурсионная программа для конкурсантов бесплатные.