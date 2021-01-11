В Великом Новгороде пройдет фестиваль "Открытое искусство"

Новости

Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта 19:42
США ввели санкции против семи украинцев за вмешательство в выборы 19:41
В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники 19:40
Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы 19:38
Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу 19:36
Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну 19:36
В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек 18:44
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" 18:33
В Кургане завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора 18:30
России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора 18:12
После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала 17:48
Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз 17:47
Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов 17:40
Как переносят холода животные Московского зоопарка 17:34
В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке 17:32
В Берлине выразили недоумение в связи с блокировкой аккаунтов Трампа 17:08
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 17:05
Спасение мальчика в московском метро попало на видео 17:00
Вышел трейлер ситкома "Отпуск" с Татьяной Догилевой 16:56
Сниженный роуминг между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года 16:37
В ВОЗ проверят, стали ли летучие мыши источником COVID-19 16:35
В московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка 16:33
Число жертв аварии с военной колонной выросло до четырех 16:30
СК начал проверку по факту обрушения крыши спорткомплекса в Краснодаре 16:29
Два человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
11.01.2021 18:33
Рубрика: Культура

В Великом Новгороде пройдет фестиваль "Открытое искусство"

Текст: Светлана Мазурова (Великий Новгород)
В Великом Новгороде с 15 по 18 января состоится первый межрегиональный фестиваль "Открытое искусство".

В образовательном фестивале примут участие более 300 детей от 8 до 18 лет из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей, Карелии и Москвы, занимающиеся музыкой, танцем и изобразительным искусством.

Фото: Пресс-служба театра Комедии имени Н.П. Акимова
Театр Комедии имени Акимова представил премьеру

В жюри вошли: народный артист России Олег Погудин, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, солистка Мариинского театра Екатерина Шиманович, один из основателей ансамбля "Терем-квартет", заслуженный артист России Андрей Смирнов, известная исполнительница старинной музыки и фольклора, солистка ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин" Варвара Котова, художественный руководитель Российского рогового оркестра, основатель и руководитель "Центра духовой и роговой музыки" Сергей Поляничко, пианист, концертмейстер оперы Мариинского театра Александр Рубинов, танцовщик, балетмейстер, преподаватель Академии танца Бориса Эйфмана Сергей Горбатов, доцент академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств Анастасия Николаева. Возглавит жюри заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб.

В программе - круглые столы и семинары по актуальным вопросам современной педагогики в искусстве, всестороннего развития личности ребенка с участием ведущих педагогов Москвы и Петербурга, членов-жюри.

Каждый участник сможет получить консультации профессионалов - членов-жюри, принять участие в мастер-классах. Лауреаты конкурсной программы выступят в гала-концертах в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.

Фестиваль откроется 15 января в Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М. Достоевского гала-концертом мастеров сцены при участии членов жюри - Игоря Колба, Олега Погудина, Алексея Васильева, Екатерины Шиманович. 16 и 17 января состоятся конкурсные прослушивания и мастер-классы. Завершится фестиваль 18 января концертом юных лауреатов, а также звезд сцены. Все конкурсные события будут доступны в онлайн- формате.

Участие в фестивале, а также проживание и экскурсионная программа для конкурсантов бесплатные.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ДТП с военными под Москвой четверо погибли и десятки пострадали
Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
Отечественные музейные блокбастеры 2021 года
Главные гастроли и рок-премьеры 2021 года