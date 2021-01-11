Крым в 2020 году принял 6,3 миллиона туристов

Крым в 2020 году посетили 6,3 миллиона туристов. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Этот уникальный год показал, что Крым может работать круглогодично и уже сегодня принимать гостей семь месяцев в году. А в дальнейшем, с учетом развития инфраструктуры, все двенадцать, - рассказал Волченко в интервью РИА Новости.

По его словам, 30 процентов отдыхающих прибыли на полуостров самолетами, 64 процентов - автотранспортом по Крымскому мосту, пять процентов - поездами, а один процент - через государственную границу РФ с Украиной.

В Крыму курортный сезон из-за пандемии начался позже обычного - 1 июля. При этом турпоток с 1 июля по 31 декабря превысил показатель 2019 года на 11 процентов.

Все новогодние праздники в отелях полуострова был сделан акцент на обслуживание в номерах, индивидуальные туры и индивидуальное обслуживание. Все зрелищно-развлекательные мероприятия, включая новогодние и рождественские, были запрещены. Питание было организовано при минимально возможном количестве посетителей и максимальном разведении потоков гостей.

В 2019 году в республике отдохнули 7,5 миллиона человек.