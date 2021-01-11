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11.01.2021 14:33
Рубрика: Экономика

Новогодний трафик по Крымскому мосту превысил прошлогодний на 12%

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань". Фото: Пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".
Фото: Пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года автомобильной частью Крымского моста воспользовались более 103 тысяч автомобилистов. Несмотря на до сих пор действующие на полуострове антикоронавирусные ограничения, прошлогодний показатель - 91 тысяча машин - превышен на 12 процентов. Об этом сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".

Фото: iStock
Крым в 2020 году принял 6,3 миллиона туристов

Общий объем трафика распределился практически равномерно: около 52 тысячи автомобилей проследовало на полуостров и столько же - на материк. Таким образом, пока Крым радушно встречал автотуристов из разных регионов РФ, сами крымчане активно путешествовали по соседним субъектам федерации.

- В среднем в сутки по Крымскому мосту проезжали около 9000 автомобилей, - уточнили дорожники. - Максимальный суточный трафик установлен 3 января - 12 тысяч автомобилей. А вот в пятницу 1 января по мосту проехали всего около 4000 машин в обе стороны.

С момента открытия движение по транспортному переходу проехали 13 миллионов автомобилей, в том числе более 10 миллионов легковых, 1,6 миллиона грузовых и 1,5 миллиона автобусов.

Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что в 2020 году 64 процента туристов приехали на полуостров именно автотранспортом по Крымскому мосту.

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