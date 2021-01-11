Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу

Сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович в этом году получит российский паспорт. Футболист выразил желание играть за сборную РФ.

По словам игрока, он хочет задержаться в РПЛ.

"Просто я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь", - заявил Миладинович "Спорт-Экспрессу".

26-летний серб признался, что согласился бы выступать за сборную России.

"У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!" - сказал он.

Миладинович заметил, что Россия очень похожа на Сербию. Он отметил, что удалось быстро выучить русский язык.